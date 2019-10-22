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Общество

Директор компании по уборке мусора станет гостем ПАИ-live

22 октября в 13:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет директор ООО «Экопром» - регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Сергей Пайст. Во время прямой видеотрансляции из редакции Псковского агентства информации он расскажет последние новости по реализации мусорной реформы в Псковской области, оценит качество уборки отходов от многоквартирных домов и из частного сектора, эффективность борьбы с несанкционированными свалками, темпы заключения договоров на вывоз мусор с населением, ответит на вопросы читателей ПАИ. Их можно задать на странице ПАИ-live.

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