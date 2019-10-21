Псковский гребец поборется за «Народное признание» в номинации «Рекорд»

17:54, 21 октября 2019, ПАИ

Мастер спорта России по гребному спорту, пскович Александр Матвеев поборется за статуэтку Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019» в номинации «Рекорд». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислала президент Олимпийского совета Псковской области Светлана Семенова.

В заявке отмечается, что Александр Матвеев является спортсменом сборной команды России по гребному спорту. В 2019 году приказом Минспорта РФ ему было присвоено спортивное звание «Мастер спорта России». За годы выступления на соревнованиях пскович становился бронзовым призером первенства мира до 23 лет, двукратным победителем международных соревнований «Большая Московская регата». В 18 лет он занял третье место в чемпионате России в заезде лодок-одиночек.

«Александр Матвеев – реальный кандидат от нашей области по участию в Олимпийских играх в Токио в 2020 году», - подчеркнула Светлана Семенова. В настоящее время пскович в составе сборной команды России по гребному спорту готовится к отбору для участия в Олимпиаде

Премия «Народное признание» вручается с 2010 года. В этом году она присуждается в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018». Подробнее о номинациях и правилах участия читайте здесь>>>

Претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой, главное, чтобы претендент имел непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. В письмо следует вложить фотографию претендента на награду. Бланк заявки можно скачать здесь>>>