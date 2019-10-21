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Общество

На 106 тысяч рублей оштрафовало Росрыболовство псковских рыбаков

На 106 тысяч рублей оштрафовали псковских рыбаков сотрудники Росрыболовства за прошедшую неделю, с 14 по 20 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Всего инспекторы выявили 16 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов, взыскали штрафов на сумму 12,5 тысяч рублей. За семь дней они изъяли 9,9 кг водных биоресурсов и 4 незаконных орудия лова.

В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 181 административное правонарушение и наложили штрафов на общую сумму  490 тыс. 90 рублей.

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