На 106 тысяч рублей оштрафовало Росрыболовство псковских рыбаков

17:46, 21 октября 2019, ПАИ

На 106 тысяч рублей оштрафовали псковских рыбаков сотрудники Росрыболовства за прошедшую неделю, с 14 по 20 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Всего инспекторы выявили 16 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов, взыскали штрафов на сумму 12,5 тысяч рублей. За семь дней они изъяли 9,9 кг водных биоресурсов и 4 незаконных орудия лова.

В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 181 административное правонарушение и наложили штрафов на общую сумму 490 тыс. 90 рублей.