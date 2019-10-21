Псковский писатель Игорь Смолькин стал золотым дипломантом X славянского литературного форума «Золотой Витязь»

23:06, 21 октября 2019, ПАИ

18 октября в городе Железноводске Ставропольского края подведены итоги X славянского литературного форума «Золотой Витязь». Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении Союза писателей России, золотым дипломом литературного форума отмечена книга известного псковского прозаика, председателя правления Псковского регионального отделения Союза писателей России – Игоря Смолькина (Изборцева). Также его работа отмечена специальной грамотой митрополита Калужского и Боровского, председателя издательского совета Русской Православной Церкви — Климента.

Президент форума Николай Бурляев вручил награды победителям в семи номинациях.

Лауреатами за произведения в прозе стали Павел Астахов с «Простыми чудесами» и Сергей Шаргунов за сборник «Свои», в номинации «Поэзия» лауреатами стали Александр Орлов со стихотворением «Епифань» и «Избранные стихотворения» Дмитрия Мизгулина. В категории «Публицистика» победил Сергей Боков за «Напряжение». Ольга Воробьева получила награду за произведение для детско-юношеского возраста «Тихая провинция Руси».

Лучшим литературным киносценарием признали работу «Там ,где война. Назначение — Алеппо» Дмитрия Акимова из Санкт-Петербурга. Специальный приз «За подвижнический труд, открывающий новые горизонты в языковедении» получил Владимир Рак за новеллу «Боже, научи меня говорить». Жюри форума также отметило работу «Босния и Герцеговина в общественно-политической жизни России в 1856-1875 годах» Ксении Мельчаковой. Она получила награду в категории «Литература по истории славянских народов.

Литературный форум «Золотой Витязь» открылся 15 октября. Всего на конкурсе было представлено более 300 работ, 90 из которых попали в шорт-лист фестиваля.



