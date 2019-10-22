В добрые руки: Бездомные собаки псковского «Шанса» ждут своего человека

12:56, 22 октября 2019, ПАИ

Сегодня в рубрике «В добрые руки» расскажем о бездомных собаках, которые находятся в пункте передержки зоозащитной организации Пскова «Шанс». На данный момент там содержатся 156 собак, и каждый пёс надеется найти настоящий дом. Среди них - Альма, Монклер, Зося, Мячик, Селена, Людвиг, Байра, Джо, Тихон и щенки на любой вкус и цвет.

Альма попала в «Шанс» подростком. Она слонялась по улицам, мерзла. Волонтер сжалился над собакой и забрал к себе в кабинет на работу, а потом Альма переехала в пункт передержки. Уже тогда было понятно, что собакой занимались: она знает много команд, прекрасно слушается, держит зрительный контакт с человеком. И вообще очень умная. Сейчас Альме около трех лет. За это время она стала настоящим любимчиком всех, кто приходит в «Шанс». Общительная, веселая, послушная. Отличный охранник для дома. Стерилизована, привита, чипирована.

Очень хочет домой Монклер, или, как называют её между собой волонтёры, Моня. Это прекрасный компаньон для семьи. Энергичная, послушная и ласковая собака. Делает большие успехи в занятиях по послушанию. Подойдет для охраны квартиры или дома - она отличный «звонок». Моня ждет заботливых людей, которым она подарит всю свою любовь и преданность. Стерилизована, сделаны необходимые прививки, вставлен чип.

Живёт в пункте передержки Зося. Её вместе с братом вытащили из подвала школы на Запсковье. Их мать попала под машину, и щенки кричали там от голода. Мальчика забрали, а Зосенька осталась в «Шансе» ждать новую семью. Этой трогательной милой собачке живется в стае непросто. Она тушуется перед большими лидерами, но к человеку тянется всей душой. Игривую и ласковую Зосю отдают в дом или квартиру, не на цепь. Как и её братья по несчастью, Зося стерилизована, привита, у неё тоже есть чип.

Пёс Мячик - пример жизнелюбия. В совсем юном возрасте он попал под машину и «заработал» сложный перелом передней лапы. Лапку пришлось ампутировать, но Мячик легко адаптировался к этому образу жизни. Он умеет веселиться, может постоять за себя и обожает обниматься с волонтерами и гостями. Длительные и тяжелые прогулки Мячику не требуются. Все, что ему нужно - внимание и забота доброго человека. Кастрирован, привит, есть чип.

Готова переехать в новый дом Селена - белоснежная лабрадоровидная красавица, которая сама пришла к воротам пункта передержки в один из субботних дней. Была очень худой, но волонтёры это исправили. Селена хорошо гуляет на поводке, ориентирована на человека. Но с сородичами общий язык находит непросто. Поэтому её желательно брать в семью без других собак. Так будет лучше для всех.

Людвига привезли в «Шанс» из деревни с ремаркой: «Он съел моих кур. Заберите, а то пристрелю». Забрали. Пес оказался очень общительным, энергичным, послушным. Он живет на кухонной территории пункта передержки на цепи. Однако на охрану, пожалуй, Людвиг не подойдёт. Этот пес создан для жизни непосредственно с человеком в доме. Он ждет внимание и ласку, готов выполнять любое требование. Невероятно ласковый. Привит, кастрирован, есть чип.

Байра - молодая красавица с необычным тигровым окрасом. Высокая - примерно 70 см в холке. Общительная, ласковая, игривая. Хорошо ходит на поводке. Ориентирована на человека. Подойдет для содержания в доме на огороженной территории. Байра родилась в июне 2018 года. Прививки есть, потомства не будет, есть чип.

Джо попал в приют в трескучий мороз с жутким поражением кожи. В области крупа почти не было шерсти. Пес был истощен и едва передвигал ноги. Его заметили возле пункта передержки и не смогли пройти мимо - забрали лечить и откармливать. Сегодня Джо внешне напоминает плюшевого мишку - упитанный, мягкий, очень спокойный и степенный пес. Кожу Джо вылечили, круп оброс мягкой шерстью. В нем невозможно узнать того измученного жизнью пса, который бродил по улице. Джо не молод, но тоже ищет дом. Кастрирован, есть чип.

Тихон - красавец и главный «сердцеед» пункта передержки. Его забрали по жалобе хозяйки собаки, у которой была течка. Тихон забрался к подруге в вольер и никого не впускал. Его перевезли в «Шанс», кастрировали, чтобы невесты парня больше не интересовали. Сейчас Тихон живет в пункте передержки и своим обаянием очаровывает буквально каждого, кто имеет удовольствие с ним общаться. Тихон - крупный, мохнатый, красивый пес. Подойдет для охраны дома, бегать по огороженной территории или по тросу с дополнительным выгулом на поводке.

На сегодняшний день в «Шансе» есть 15 совсем маленьких щенков и 5 подростков, которые тоже ждут своих хозяев. На любой вкус и цвет - выбор большой. Каждому щенку зоозащитники гарантируют бесплатную (на средства пожертвований) стерилизацию/кастрацию по достижению возраста. Все щенки имеют электронный чип.

***

На сегодняшний день количество собак в «Шансе» достигло критического количества. 156 четвероногих на небольшой территории пункта передержки не только сложно разместить, их еще и нужно чем-то кормить, всем требуется уход, а некоторым дорогостоящее лечение. Содержатся животные, как и во всех приютах, на пожертвования неравнодушных граждан. Финансирование в рамках контракта на отлов безнадзорных собак, заключенного с Псковской городской станцией по борьбе с болезнями животных, не спасает ситуацию. Поэтому сейчас пункт передержки закрыт на прием собак пока не освободится хотя бы десяток мест. Взяв даже одну собаку из приюта, вы освободите место для животного, которое сейчас живёт на улице.