Эксперт: Собственник нескольких объектов недвижимости должен оплачивать вывоз мусора по всем адресам

16:34, 22 октября 2019, ПАИ

Собственник нескольких объектов недвижимости должен оплачивать коммунальную услугу по вывозу твёрдых коммунальных отходов по всем адресам, а не только по фактическому месту жительства. Об этом сообщил директор ООО «Экопром» - регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Сергей Пайст в эфире ПАИ-live 22 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Пайст подчеркнул, что по закону, если в жилом помещении отсутствуют зарегистрированные граждане, то плата за вывоз мусора начисляется по количеству собственников.

Он считает такое начисление платы справедливым и в качестве примера привёл квитанции за отопление, освещение лестничной клетки и другие коммунальные услуги, которые собственник оплачивает, даже если не проживает в квартире. «Почему не возникает вопроса, он же там не живет, почему должен платить», - сказал Сергей Пайст.