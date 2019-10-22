Все о сборе мусора в Псковской области: ПАИ-live с Сергеем Пайстом
22 октября гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал директор ООО «Экопром» - регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Сергей Пайст. Во время видеотрансляции из редакции ПАИ он ответил на самые распространенные вопросы по сбору мусора: если заключить договор на обслуживание в ноябре, придет ли счет за предыдущие месяцы, может ли регоператор начислить плату за мусор на несколько квартир одному собственнику недвижимости, обязан ли «Экопром» выдавать мусорные мешки, почему жителям многоквартирного дома приходится платить за мусор от жителей частного сектора, когда во всем регионе мусор будет собирать современная техника и другие.