С появлением пунктов приёма вторсырья псковичи начнут сортировать отходы, уверен директор ООО «Экопром»

15:45, 22 октября 2019, ПАИ

С появлением доступных пунктов приёма вторсырья псковичи начнут сортировать отходы, уверен директор ООО «Экопром» - регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Сергей Пайст. Такое мнение он высказал в эфире ПАИ-live 22 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Пайст считает, что в Псковской области нужны организации, которые будут принимать отходы за определенные деньги. «Люди могут начать сортировать отходы самостоятельно у себя дома и получать конкретные деньги за сдачу вторичного сырья», - пояснил директор ООО «Экопром». Он предположил, что пункты приема вторсырья можно размещать на площадках крупных гипермаркетов и в других местах, где удобно парковать машину. «Человек должен понять, что, если он выбрасывает несортированные отходы, он выбрасывает в ведро деньги», - подчеркнул Сергей Пайст. По его мнению, это самый действенный способ, который уменьшит объем отходов в баках и на полигонах, а увеличит количество «вторички», попадающей на переработку.

Он также заметил, что в мусоропровод сейчас летит все подряд, пищевые остатки перемешиваются с ТКО, и вторсырье загрязняется, в связи с чем его ценность в разы падает. Сергей Пайст заметил, что раньше у людей была мотивация складировать мусор на балконе, а после сдавать его.