«Экопром» активно участвует в субботниках в Псковской области

18:26, 22 октября 2019, ПАИ

Компания «Экопром» принимает активное участие в субботниках, которые проходят на территориях общего пользования в Псковской области. Об этом заявил директор регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Сергей Пайст в эфире ПАИ-live 22 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации,

Сергей Пайст подчеркнул, что большая работа была проведена в период весенних субботников в муниципальных образованиях региона. За это время вывезен большой объем отходов. «Сгребали все, что можно вывезти», - пояснил директор «Экопрома».

По его словам, на данный момент региональный оператор участвует в субботниках на территориях, которые не принадлежат юридическим лицам и не находятся в ведении муниципальных служб. «Экопром» предоставляет мешки, перчатки, вывозит отходы.