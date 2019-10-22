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Общество

«Экопром» активно участвует в субботниках в Псковской области

Компания «Экопром» принимает активное участие в субботниках, которые проходят на территориях общего пользования в Псковской области. Об этом заявил директор регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Сергей Пайст в эфире ПАИ-live 22 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации,

Сергей Пайст подчеркнул, что большая работа была проведена в период весенних субботников в муниципальных образованиях региона. За это время вывезен большой объем отходов. «Сгребали все, что можно вывезти», - пояснил директор «Экопрома».

По его словам, на данный момент региональный оператор участвует в субботниках на территориях, которые не принадлежат юридическим лицам и не находятся в ведении муниципальных служб. «Экопром» предоставляет мешки, перчатки, вывозит отходы.

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