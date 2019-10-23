50 псковских троллейбусов будут ездить по Севастополю

14:12, 23 октября 2019, ПАИ

Псковский торговый дом «Электромаш» поставит в Севастополь 50 троллейбусов на сумму 781,25 млн рублей. Как сообщает «Интерфакс», соответствующий договор заключен с ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания».

На сайте госзакупок опубликован итоговый протокол, в котором говорит о несостоявшемся открытом конкурсе в связи с поступлением только одной заявки. Однако она соответствует всем требованиям закупки, поэтому заказчику было разрешено заключить контракт с единственным участником тендера.

Машины с асинхронным двигателем будут поставлены не позднее 30 июня 2020 года. Они будут применяться на городских линиях в Севастополе в рамках «Программы некоммерческого лизинга наземного и морского пассажирского транспорта на территориях республики Крым и Севастополя», утвержденной правительством России в декабре 2014 года.

Торговый дом «Электромаш» был открыт в 2000 году. Он реализует продукцию Псковского электромашиностроительного завода, который занимается разработкой и серийным изготовлением электрических машин постоянного и переменного тока мощностью до 300 кВт и аппаратов для различных отраслей промышленности, в том числе для железнодорожного и городского транспорта, станкостроения, судостроения, автомобильной промышленности и военной техники.