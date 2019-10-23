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Общество

Блогер из Пустошки претендует на премию «Народное признание – 2019»

Фото: стоп-кадр с YouTube-канала «Деревенский блокнот».

Блогер из Пустошки, автор канала «Деревенский блокнот» на YouTube Андрей Тамашов претендует на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2019» в номинации «Талант». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислала редакция газеты «Псковская правда».

В письме отмечается, что Андрей Тамашов уехал из Санкт-Петербурга и поселился в пустошкинской деревне, где начал строить дом, вести деревенское хозяйство и работать на огороде. Всю свою деревенскую жизнь мужчина начал записывать на видео и публиковать на канале «Деревенский блокнот» на YouTube.

YouTube-канал Андрея Тамашова стал пользоваться популярностью, не него подписались более 183 тысяч человек, а видеоролики о деревенской жизни посмотрели более 37 млн зрителей. Сейчас блогер уделяет каналу «Деревенский блокнот» по 50 часов в неделю. Он не только публикует видеоролики, но и отвечает на комментарии зрителей, а также даёт советы тем, кто хочет покорить YouTube.

Премия «Народное признание» вручается с 2010 года. В этом году она присуждается в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018». Подробнее о номинациях и правилах участия читайте здесь>>>

Претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой, главное, чтобы претендент имел непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. В письмо следует вложить фотографию претендента на награду. Бланк заявки можно скачать здесь>>>

 

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