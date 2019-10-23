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Общество

Многофункциональный центр Псковской области возглавила Екатерина Ершова

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области возглавила Екатерина Ершова. На встрече с новым директором губернатор Михаил Ведерников отметил, что «хозяйство ей досталось сложное», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

«Последнее время поступало много жалоб на работу регионального МФЦ. Именно поэтому мы приняли ряд кадровых и организационных мер по улучшению качества работы», - сказал глава региона. Он заявил, что МФЦ очень важен для населения, поэтому работать он должен четко и слажено.

Кроме того, Михаил Ведерников обратил внимание на необходимость расширять перечень предоставляемых услуг.

Екатерина Ершова поблагодарила губернатора за оказанное ей доверие. Она заверила, что уже работает над совершенствованием деятельности МФЦ, в частности, над сокращением времени ожидания, увеличением скорости оказания услуг, внедрением системы оплаты госпошлин на площадке МФЦ, организацией выездного обслуживания. Руководитель центра уверена, что эти шаги позволят получить результат в кратчайшие сроки.

Михаил Ведерников поручил Екатерине Ершовой подготовить план развития многофункционального центра и поставил задачу вывести его работу на новый уровень.

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