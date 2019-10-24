Псковская область вошла в ТОП-20 регионов-лидеров по производству сыра

14:17, 24 октября 2019, ПАИ

Псковская область вошла в двадцатку регионов, которые лидируют в России по объемам производства сыра и сырных продуктов. На эти субъекты приходится около 82 процентов всех продуктов данной группы. Лидирующие строчки занимают Алтайский край (64 тысячи тонн за период январь-август 2019 года), Московская область (41,9 тысяч тонн), Брянская область (31 тысяча тонн), такие данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews.

Псковская область в этом списке занимает 13-ю строчку. Объем производства сыров и сырных продуктов в текущем году составил 10,5 тысяч тонн, прирост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — 2,2 процента.

В целом, отмечают эксперты, производство сыров в России выросло до 343,6 тысяч тонн (прирост на 7,4 процента), а вот сырных продуктов снизилось до 114,1 тысяч тонн, сокращение составило 7,9 процента.