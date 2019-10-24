План подготовки и проведения Всероссийской переписи населения утвердили в Псковской области

16:12, 24 октября 2019, ПАИ

В Псковской области утверждён план подготовки и проведения Всероссийской переписи населения — 2020. Этой работой занималась региональная комиссия под председательством вице-губернатора Николая Цветкова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Всероссийская перепись населения пройдёт в октябре следующего года. Это будет последняя бумажная перепись и первая цифровая, то есть жители всех регионов, смогут ответить на вопросы, не дожидаясь прихода переписчиков. Сделать это можно с 1 по 25 октября на сайте «Госуслуги» или в официальном мобильном приложении Всероссийской переписи населения. В Псковской области проработают вопрос об организации стационарных переписных участков в областном многофункциональном центре и в отделениях «Почты России».

Переписчики будут ходить по домам и квартирам с 4 по 27 октября 2020 года. Анкеты, которые предстоит заполнить жителям, переведены на семь иностранных языков и языки народов Российской Федерации.

Руководитель «Псковстата» Валентина Валиуллина рассказала, что уже удалось актуализировать список домов и их картографическое расположение, таким образом, учтено более 6 тысяч новостроек. Маршруты переписчиков сформируют, исходя из этой информации.

Николай Цветков обратил внимание, что перепись — «масштабное событие, в подготовке которого задействованы органы власти всех уровней».