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Общество

Госдума РФ одобрила заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

Госдума России приняла на пленарном заседании в первом чтении правительственный законопроект о продлении на год заморозки накопительной части пенсии, сообщает ТАСС.

Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова отметила, что необходимость принятия проекта закона связана с особенностью формирования федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда России и носит технический характер. По её словам, документ не подразумевает изменение размера индивидуальной части тарифа страхового взноса.

Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему закону, такая норма действует до 2021 года.

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