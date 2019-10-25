Компания «Коко» стала ещё одним кандидатом на «Народное признание» в номинации «Открытие»

17:35, 25 октября 2019, ПАИ

Компания «Коко», которая занимается продажей корейской косметики в Пскове, стала третьим кандидатом на получение Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019» в номинации «Открытие». «Коко» - это бренд индивидуального предпринимателя Русланы Комлевой, рассказала её клиентка и «боевая подруга» Наталья Юркина, приславшая заявку организаторам премии.

«Руслана - мама двух сыновей, находится в декрете, - отметила в письме Наталья Юркина. - В начале года она решила, что может и, главное, хочет помогать своей семье финансово. Тогда возникла идея найти поставщика и заказать пробную партию косметики из Кореи». В апреле псковичка зарегистрировала свой бизнес, отмечается в заявке, создала группу «ВКонтакте», а в августе установила вендинг-аппарат по продаже корейской косметики в одном из торговых центров Пскова.

«Сегодня Руслана уже арендует офисное помещение, чтобы была возможность пригласить всех желающих протестировать косметику, и находится в процессе открытия магазина «КО КО», - подчеркнула автор заявки.

В этом году премия «Народное признание» присуждается уже в 10 раз. Награды будут вручены в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018». Положение о премии читайте здесь>>>

Приём заявок на награду ведётся до 12:00 5 декабря по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо необходимо вложить бланк заявки (можно скачать здесь>>>) и фотографию претендента.

Претендовать на награду, как и выдвигать соискателей, может любой желающий. Главное условие - претендент должен иметь непосредственное отношение к Псковской области.