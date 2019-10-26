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Общество

Врач псковской детской больницы претендует на «Народное признание»

Фото предоставлено ВОРДИ.

Появился новый претендент на получение Первой общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Призвание». На соискание награды редакция газеты «Псковская правда» выдвинула заведующую круглосуточным паллиативным постом Детской областной больницы Наталью Егорову.

 В заявке отмечается, что в этом году псковского врача, выхаживающего тяжелобольных детей, наградили в Кремле: Наталья Егорова в апреле получила всероссийскую премию «Родительское спасибо». Статуэтку в виде колонны, увенчанной красным сердцем, ей вручила актриса Любовь Толкалина.

Пост паллиативной помощи открыт в Пскове в 2013 году. Сначала в детской областной больнице появилось неврологическое отделение, потом увидели необходимость в открытии поста.

«Силы Наталья Яковлевна черпает в ситуациях, когда кому-то из детей удается восстановиться после тяжелых травм. Еще один источник вдохновения — положительное отношение родителей, которые готовы учиться и помогать», - отмечается в письме.

Сама Наталья Яковлева убеждена: «Без родительской помощи лечение и восстановление таких детей просто невозможно. Я работаю в коллективе. Это имеет очень большое значение — меня поддерживают коллеги, помогают».

«Призвание» - номинация для всех тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в неё душу.

По итогам 2019 года премия присуждается  в 12 номинациях: «Наша марка», «Команда-2018», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Открытие», «Призвание», «Инициатива», «Событие». .Подробнее о номинациях можно почитать здесь>>> 

Подать заявку на соискание премии может любой желающий, для этого нужно заполнить бланк (документ здесь>>>) и направить его по электронной почте premiya@informpskov.ru. К письму желательно прикрепить фотографию номинанта. Претендентом на награду может стать любой, имеющий непосредственное отношение к Псковской области. Заявки можно присылать до 12:00 5 декабря.

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