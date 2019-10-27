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Коляску с ребёнком зажало в дверях автобуса в Пскове

Коляску с ребёнком зажало в дверях автобуса в Пскове, сообщила псковичка в группе «ВКонтакте» «Жесть по-псковски» 26 октября.

«Сегодня ехали на автобусе 6 в 13:00 примерно были на остановке «Дом офицеров». Выходили из автобуса с коляской. Я держала коляску спереди, а подруга сзади за ручку. Получилось так, что я вышла и вынесла полколяски, и тут дверь автобуса закрывается, и он едет. Когда люди начали кричать, он остановился. Спасибо огромное молодому человеку который помог очень быстро спустить коляску. Номер автобуса С821ес. Хочу написать жалобу на водителя», - написала девушка в своём посте.

Ребёнок, по словам псковички, ничего не понял и не пострадал.

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