Первый картинг-клуб сети PitStop в Пскове претендует на премию «Народное признание – 2019»

13:05, 27 октября 2019, ПАИ

Первый картинг-клуб сети PitStop в Пскове претендует на первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2019» в номинации «Открытие». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислал посетитель клуба Сергей Агапов.

«Картинг-клуб PitStop Pskov – это единственный в регионе прокатный картинг, где можно не только покататься в удовольствие, но и принять участие в соревнованиях. Картинг-клуб открылся 4 октября. Работает ежедневно с 12 дня до полуночи», - сообщается в заявке.

В клубе есть и Детская школа картинга для ребят старше 6 лет. В удобное время здесь можно записаться на индивидуальные занятия с тренером для тех, кому учиться никогда не поздно. Проводятся также клубные гонки – еженедельные встречи любителей скорости в соревнованиях разнообразных форматов.

Премия «Народное признание» вручается с 2010 года. В этом году она присуждается в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018». Подробнее о номинациях и правилах участия читайте здесь>>>

Претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой, главное, чтобы претендент имел непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. В письмо следует вложить фотографию претендента на награду. Бланк заявки можно скачать здесь>>>