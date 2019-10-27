0
13:05
Первый картинг-клуб сети PitStop в Пскове претендует на премию «Народное признание – 2019»
11:21
Программа «Ночи искусств» в Изборске: что и где посмотреть
22:27
Михаил Ведерников стал гостем программы «Парсуна» Владимира Легойды
14:55
Погружение на максимальную глубину отработает подлодка «Псков» в Норвежском море
11:54
Победители псковской акции «Губернаторский дневник» встретились с Алексеем Немовым
11:24
Врач псковской детской больницы претендует на «Народное признание»
22:26
Спектакль «Снежная Королева» покажут в Пскове 16 ноября
Еще новости
Общество

Первый картинг-клуб сети PitStop в Пскове претендует на премию «Народное признание – 2019»

Фото из группы "ВКонтакте" "Картинг-клуб PitStop Pskov"

Первый картинг-клуб сети PitStop в Пскове претендует на первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2019» в номинации «Открытие». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислал посетитель клуба Сергей Агапов.

«Картинг-клуб PitStop Pskov – это единственный в регионе прокатный картинг, где можно не только покататься в удовольствие, но и принять участие в соревнованиях. Картинг-клуб открылся 4 октября. Работает ежедневно с 12 дня до полуночи», - сообщается в заявке.

В клубе есть и Детская школа картинга для ребят старше 6 лет. В удобное время здесь можно записаться на индивидуальные занятия с тренером для тех, кому учиться никогда не поздно. Проводятся также клубные гонки – еженедельные встречи любителей скорости в соревнованиях разнообразных форматов.

Премия «Народное признание» вручается с 2010 года. В этом году она присуждается в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018». Подробнее о номинациях и правилах участия читайте здесь>>>

Претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой, главное, чтобы претендент имел непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. В письмо следует вложить фотографию претендента на награду. Бланк заявки можно скачать здесь>>>

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Народное признание - 2019
Врач псковской детской больницы претендует на «Народное признание» Компания «Коко» стала ещё одним кандидатом на «Народное признание» в номинации «Открытие» За помощь полиции в задержании пьяного водителя псковский учащийся номинирован на «Народное признание» Блогер из Пустошки претендует на премию «Народное признание – 2019» Команда проекта «Модная революция» выдвинута на «Народное признание» Псковский гребец поборется за «Народное признание» в номинации «Рекорд» Авторы проекта «Скатерть-самобранка» поборются за «Народное признание - 2019» Новосокольнический детский конкурс-фестиваль «Пашуля» номинирован на «Народное признание-2019» Тренер из Пустошки претендует на премию «Народное признание - 2019» «Птицефабрика Псковская» поборется за статуэтку «Народного признания» в номинации «Наша марка»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Первый картинг-клуб сети PitStop в Пскове претендует на премию «Народное признание – 2019»
27 октября 2019
Первый картинг-клуб сети PitStop в Пскове претендует на премию «Народное признание – 2019»
Программа «Ночи искусств» в Изборске: что и где посмотреть
27 октября 2019
Программа «Ночи искусств» в Изборске: что и где посмотреть
Михаил Ведерников стал гостем программы «Парсуна» Владимира Легойды
26 октября 2019
Михаил Ведерников стал гостем программы «Парсуна» Владимира Легойды
Погружение на максимальную глубину отработает подлодка «Псков» в Норвежском море
26 октября 2019
Погружение на максимальную глубину отработает подлодка «Псков» в Норвежском море
Победители псковской акции «Губернаторский дневник» встретились с Алексеем Немовым
26 октября 2019
Победители псковской акции «Губернаторский дневник» встретились с Алексеем Немовым
Врач псковской детской больницы претендует на «Народное признание»
26 октября 2019
Врач псковской детской больницы претендует на «Народное признание» 1
Спектакль «Снежная Королева» покажут в Пскове 16 ноября
25 октября 2019
Спектакль «Снежная Королева» покажут в Пскове 16 ноября
Определен подрядчик на строительство новой школы в Великих Луках
25 октября 2019
Определен подрядчик на строительство новой школы в Великих Луках

Идет загрузка...