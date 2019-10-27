Дмитрий Шахов принял участие в международном семинаре ООН по правам человека

12:00, 27 октября 2019, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов принял участие в международном семинаре «Показатели в области прав человека и повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», который прошёл в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате омбудсмена.

В семинаре, организованный офисом ответственного за совместную программу Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) в Российской Федерации Рашидом Алуашем, участвовали омбудсмены и их представители из всех регионов Северо-Западного федерального округа, Астраханской, Воронежской, Свердловской, Ярославской областей, республики Татарстан, эксперты и сотрудники агентств системы ООН.

Публикацию УВКПЧ ООН «Показатели в области прав человека: руководство по измерению и осуществлению» на русском языке представил советник по вопросам проведения оценки в области прав человека штаб-квартиры УВКПЧ ООН Николас Фасель.

Об экологическом аспекте целей устойчивого развития в области прав человека на национальном уровне рассказала на семинаре уполномоченный по правам человека в Свердловской области и новый член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Татьяна Мерзлякова. О выявлении потребностей и возможностей для расширения международного сотрудничества в сфере оценки правозащитной статистики – уполномоченный по правам человека в Воронежской области Татьяна Зражевская.

«Разработка и использование количественных показателей и стандартов в области прав человека, таких как права и темы, включенные в настоящее руководство УВКПЧ ООН, очень интересны и важны, особенно в практическом применении, - отметил Дмитрий Шахов. - Особенно это важно для оценки эффективности деятельности всех государственных органов власти, органов местного самоуправления, иных государственных органов, включая уполномоченных по правам человека, по обеспечению и защите прав граждан. Сегодня в России, как и в других зарубежных странах, отсутствует единая методика системной оценки состояния с правами человека. Всё это не позволяет проводить сравнительный анализ по странам и регионам. Представленная информация о системных показателях в области прав человека, рассмотренная и подтвержденная многими экспертами ООН, заслуживает внимания и нуждается в глубоком теоретическом осмыслении для последующего практического применения».

По словам Дмитрия Шахова, региональные омбудсмены с интересом отнеслись к опыту своей коллеги из Воронежской области Татьяны Зражевской, которая вместе со своими 16 сотрудниками аппарата несколько лет проводит мониторинг прав человека в регионе на основе отдельных элементов статистического наблюдения в сфере прав человека.