Большой этнографический диктант пройдет в Псковской области 1 ноября
1 ноября в 11:00 на территории Псковской области пройдет Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.
Цель акции — содействие укреплению общегражданского единства и этнокультурного развития народов России.
В Псковской области написать диктант можно будет на 22-х площадках:
|
№
|
Образовательная организация
|
Адрес региональной площадки
|
1
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия»
|
г. Великие Луки, ул. Пионерская, д. 4
|
2
|
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет». Факультет русской филологии и иностранных языков
|
г. Псков, пл. Ленина, д. 2
|
3
|
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет». Исторический факультет
|
г. Псков, ул. Леона
|
4
|
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет». Инженерно-экономический, филиала ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
|
г. Великие Луки, Новослободская набережная, д. 24
|
5
|
ГБПОУ ПО «Великолукский политехнический колледж»
|
Псковская область г. Великие Луки ул. Глинки д.36
|
6
|
ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж»
|
г. Псков, ул. Ленинградское шоссе, д. 24
|
7
|
ГБПОУ ПО «Псковский политехнический колледж»
|
г. Псков, ул. Леона Поземского, д.124
|
8
|
ГБПОУ ПО «Псковский медицинский колледж»
|
г. Псков, ул. Максима Горького д. 28
|
9
|
МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей»
|
г. Псков, ул. Алтаева, д.2
|
10
|
МБОУ «Бежаницкая средняя школа»
|
пос Бежаницы, ул. Лары Михеенко, д. 19
|
11
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Дно
|
г. Дно, ул. Бисениек, д. 10
|
12
|
МБОУ «Красногородская СОШ»
|
п. Красногородск, ул. Советская, д. 50
|
13
|
МБОУ СОШ №5 им. В.В.Смирнова г. Невеля
|
182500, Псковская область, г.Невель, ул.Урицкого, д.36
|
14
|
Опочецкая районная библиотека им. А.С.Пушкина МБУК «Опочецкий районный центр культуры»
|
г. Опочка, ул. Коммунальная, д. 12
|
15
|
МБУК «Пушкиногорская центральная районная библиотека»
|
рп. Пушкинские Горы, ул. Пушкинская, д. 3
|
16
|
МБОУ «Писковская средняя общеобразовательная школа»
|
Псковский район, дер. Писковичи, ул. Волкова, д. 11
|
17
|
МБУ ДО «Пыталовский районный ДДТ»
|
г. Пыталово ул. Горького д.14
|
18
|
ГБОУ «Островский Многопрофильный колледж» филиал Пыталовский
|
г. Пыталово ул. Красноармейская, д. 51
|
19
|
МБУ «Центральная районная библиотека»
|
рп Плюсса, ул. Ленина, д. 18
|
20
|
МБОУ «Печорская лингвистическая гимназия»
|
г.Печоры, ул.Псковская, д. 38
|
21
|
МОУ «Новоржевская средняя школа»
|
г. Новоржев, ул. Германа, д. 72
Ещё одна площадка для написания Этнографического диктанта откроется на железнодорожном вокзале Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Октябрьской железной дороги, для участия на этой площадке необходимо до 12:00 31 октября направить заявку по электронной почте dsc2_paramonova@orw.ru.