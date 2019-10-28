0
20:22
Владимир Путин подписал указ об образовании Федеральной пробирной палаты
18:13
Деревенские YouTube-блогеры номинированы на «Народное признание-2019»
17:47
Вице-губернатор: Ликвидация последствий стихии в Псковской области выходит на завершающий этап
17:39
Корабль «Барракуда» едва не затонул в Чудском озере
16:49
Итоги недели: Повышение градуса, ротация в «ЕР» и чехарда в КПРФ
16:47
Ограничить скорость автомобилей на Троицком мосту в Пскове предлагают депутаты
16:38
Псковичи о последствиях урагана: Повезло! (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Большой этнографический диктант пройдет в Псковской области 1 ноября

1 ноября в 11:00 на территории Псковской области пройдет Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Цель акции — содействие укреплению общегражданского единства и этнокультурного развития народов России.

В Псковской области написать диктант можно будет на 22-х площадках:

Образовательная организация

Адрес региональной площадки

1

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия»

г. Великие Луки, ул. Пионерская, д. 4

2

ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет». Факультет русской филологии и иностранных языков

г. Псков, пл. Ленина, д. 2

3

ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет». Исторический факультет

г. Псков, ул. Леона
Поземского, д. 6, ауд. 201

4

ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет». Инженерно-экономический, филиала ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»

г. Великие Луки, Новослободская набережная, д. 24

5

ГБПОУ ПО «Великолукский политехнический колледж»

Псковская область г. Великие Луки ул. Глинки д.36

6

ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж»

г. Псков, ул. Ленинградское шоссе, д. 24

7

ГБПОУ ПО «Псковский политехнический колледж»

г. Псков, ул. Леона Поземского, д.124

8

ГБПОУ ПО «Псковский медицинский колледж»

г. Псков, ул. Максима Горького д. 28

9

МБОУ «Погранично-таможенно-правовой  лицей»

г. Псков, ул. Алтаева, д.2

10

МБОУ «Бежаницкая средняя школа»

пос Бежаницы, ул. Лары Михеенко, д. 19

11

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Дно

г. Дно, ул. Бисениек, д. 10

12

МБОУ «Красногородская СОШ»

п. Красногородск, ул. Советская, д. 50

13

МБОУ СОШ №5 им. В.В.Смирнова г. Невеля

182500, Псковская область, г.Невель, ул.Урицкого, д.36

14

Опочецкая районная библиотека им. А.С.Пушкина МБУК «Опочецкий районный центр культуры»

г. Опочка, ул. Коммунальная, д. 12

15

МБУК «Пушкиногорская центральная районная библиотека»

рп. Пушкинские Горы, ул. Пушкинская, д. 3

16

МБОУ «Писковская средняя общеобразовательная школа»

Псковский район, дер. Писковичи, ул. Волкова, д. 11

17

МБУ ДО «Пыталовский районный ДДТ»

г. Пыталово ул. Горького д.14

18

ГБОУ «Островский Многопрофильный колледж» филиал Пыталовский

г. Пыталово ул. Красноармейская, д. 51

19

МБУ «Центральная районная библиотека»

рп Плюсса, ул. Ленина, д. 18

20

МБОУ «Печорская лингвистическая гимназия»

г.Печоры, ул.Псковская, д. 38

21

МОУ «Новоржевская средняя школа»

г. Новоржев, ул. Германа, д. 72

Ещё одна площадка для написания Этнографического диктанта откроется на железнодорожном вокзале Пскова.  Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Октябрьской железной дороги, для участия на этой площадке необходимо до 12:00 31 октября направить заявку по электронной почте dsc2_paramonova@orw.ru.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Владимир Путин подписал указ об образовании Федеральной пробирной палаты
28 октября 2019
Владимир Путин подписал указ об образовании Федеральной пробирной палаты
Деревенские YouTube-блогеры номинированы на «Народное признание-2019»
28 октября 2019
Деревенские YouTube-блогеры номинированы на «Народное признание-2019»
Вице-губернатор: Ликвидация последствий стихии в Псковской области выходит на завершающий этап
28 октября 2019
Вице-губернатор: Ликвидация последствий стихии в Псковской области выходит на завершающий этап
Корабль «Барракуда» едва не затонул в Чудском озере
28 октября 2019
Корабль «Барракуда» едва не затонул в Чудском озере
Ограничить скорость автомобилей на Троицком мосту в Пскове предлагают депутаты
28 октября 2019
Ограничить скорость автомобилей на Троицком мосту в Пскове предлагают депутаты
Псковичи о последствиях урагана: Повезло! (ВИДЕО)
28 октября 2019
Псковичи о последствиях урагана: Повезло! (ВИДЕО)
Нацпроект «Экология» позволит направить 180 млн рублей на восстановление лесов в Псковской области
28 октября 2019
Нацпроект «Экология» позволит направить 180 млн рублей на восстановление лесов в Псковской области
Последствия урагана в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 октября 2019
Последствия урагана в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...