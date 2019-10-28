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Общество

Деревенские YouTube-блогеры номинированы на «Народное признание-2019»

Илья и Наталья Якимовы - авторы YouTube-канала «Мой дом, моя деревня» - пополнили список претендентов Первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2019» в номинации «Талант». Заявку прислала Наталья Якимова.  

По словам супругов, они переехали в небольшую деревню Псковской области в 2017 году, там они и ведут канал о жизни в деревне. В частности, Наталья поет в хоре в местном Доме культуры, Илья устроился тренером футбольной команды, которая сыграла на Кубке губернатора Псковской области по дворовому футболу, а сын пошел в первый класс. Вместе супруги, по их словам, принимают участие во многих местных праздниках и инициативах.

«Мы ли не таланты? Переехали почти без денег и живём в гармонии и семейном счастье!» - отметили авторы заявки.

Премия «Народное признание» вручается с 2010 года. В этом году - 12 номинаций: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018». Подробнее о номинациях и правилах участия читайте здесь>>>

Претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой, главное, чтобы кандидат имел непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. В письмо следует вложить фотографию претендента на награду. Бланк заявки можно скачать здесь>>>

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