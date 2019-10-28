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Общество

Около 50 тысяч рублей взыскали с псковских браконьеров рыбинспекторы за неделю

С 21 по 27 октября в Псковской области рыбинспекторы выявили 31 административное правонарушение, в результате наложены штрафы на 49,5 тысяч рублей. Взыскать удалось 26 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

За неделю инспекторы также изъяли у нарушителей 22,5 килограмма водных биоресурсов и 16 незаконных орудий лова.

В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 245 административных правонарушений и оштрафовали нарушителей на 552 тысячи 900 рублей.

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