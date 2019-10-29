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Общество

«Цветы Победы» будут выращивать пыталовские школьники

Учащиеся Пыталовской школы-интерната будут выращивать цветы ко Дню Победы, которые потом высадят на городском воинском захоронении. Это будет проходить в рамках проекта Псковского областного отделения российского детского фонда «Цветы Победы», который получил грант от администрации Псковской области. Об этом сообщила заместитель председателя организации Юлия Колесова на пресс-конференции 29 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Юлия Колесова пояснила, что в Пыталовской школе-интернате и раньше выращивали цветы, но не так масштабно, как это будет сейчас. По её словам, у учреждения не было средств, чтобы приобрести инвентарь и теплицы, но благодаря получению гранта, они появятся.

Она также отметила, что в рамках реализации проекта учащиеся школы смогут встретится с ветеранами, поблагодарить их за победу в Великой Отечественной войне и вручить им цветы, которые вырастят сами.

Заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков отметил, что Псковский детский фонд в этом году получил не только областную поддержку, но и ещё президентский грант. Вице-губернатор заверил, что власти региона и дальше будут поддерживать общественно-значимые инициативы.

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