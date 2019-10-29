0
15:38
Псковичи высказались о судьбе Троицкого моста
15:11
«В добрые руки»: Загадочные жители кошачьего отделения псковской «Лесопилки»
13:56
Глава областного УМВД поддержал увеличение времени продажи алкоголя в регионе
13:43
Кибердружины создадут в Псковской области
13:17
Количество убийств и грабежей сократилось в Псковской области
12:27
Две новые радиостанции могут появиться в Пскове
12:05
Николай Цветков: Любая НКО нуждается в поддержке
Еще новости
Общество

Геномная лаборатория появится у псковской полиции

Геномная лаборатория появится в УМВД России по Псковской области. Об этом сообщил начальник Управления Алексей Овсянников на пресс-конференции 29 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Алексея Овсянникова, лаборатория должна заработать 31 декабря, если подрядчики не подведут с поставкой оборудования. «Это даст положительную тенденцию в раскрытии преступлений прошлых лет. Кадры для проведения таких экспертиз есть», - заявил начальник областного УМВД.

Учреждение разместится в Пскове на улице Белинского, 87а на месте бывшего отдела полиции на Запсковье.

В геномных лабораториях проводятся исследования, необходимые для идентификации личности. ДНК-анализ помогает установить лиц, оставивших биологические следы на месте происшествия, принадлежность одному и тому же злоумышленнику следов, изъятых в нескольких местах преступлений, установить родство. При проведении исследований применяется новейшее оборудование. Банк геномной информации ведется на федеральном уровне.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковичи высказались о судьбе Троицкого моста
29 октября 2019
Псковичи высказались о судьбе Троицкого моста
Глава областного УМВД поддержал увеличение времени продажи алкоголя в регионе
29 октября 2019
Глава областного УМВД поддержал увеличение времени продажи алкоголя в регионе
Кибердружины создадут в Псковской области
29 октября 2019
Кибердружины создадут в Псковской области
Количество убийств и грабежей сократилось в Псковской области
29 октября 2019
Количество убийств и грабежей сократилось в Псковской области
Две новые радиостанции могут появиться в Пскове
29 октября 2019
Две новые радиостанции могут появиться в Пскове
Николай Цветков: Любая НКО нуждается в поддержке
29 октября 2019
Николай Цветков: Любая НКО нуждается в поддержке
МЧС выяснит, почему не все сотовые операторы отправили SMS об усилении ветра в Псковской области
29 октября 2019
МЧС выяснит, почему не все сотовые операторы отправили SMS об усилении ветра в Псковской области
Виктор Степанов: Порховский район наладил рабочие отношения с «Экопромом»
29 октября 2019
Виктор Степанов: Порховский район наладил рабочие отношения с «Экопромом»

Идет загрузка...