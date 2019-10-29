Геномная лаборатория появится у псковской полиции

13:23, 29 октября 2019, ПАИ

Геномная лаборатория появится в УМВД России по Псковской области. Об этом сообщил начальник Управления Алексей Овсянников на пресс-конференции 29 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Алексея Овсянникова, лаборатория должна заработать 31 декабря, если подрядчики не подведут с поставкой оборудования. «Это даст положительную тенденцию в раскрытии преступлений прошлых лет. Кадры для проведения таких экспертиз есть», - заявил начальник областного УМВД.

Учреждение разместится в Пскове на улице Белинского, 87а на месте бывшего отдела полиции на Запсковье.

В геномных лабораториях проводятся исследования, необходимые для идентификации личности. ДНК-анализ помогает установить лиц, оставивших биологические следы на месте происшествия, принадлежность одному и тому же злоумышленнику следов, изъятых в нескольких местах преступлений, установить родство. При проведении исследований применяется новейшее оборудование. Банк геномной информации ведется на федеральном уровне.