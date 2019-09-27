Банковские MVNO на сети Tele2 привлекли 1,4 млн абонентов

15:11, 29 октября 2019, ПАИ

Tele2 подводит итоги развития банковских MVNO-проектов на сети компании. Абонентская база «Тинькофф Мобайла», «СберМобайла» и «ВТБ Мобайла» по итогам третьего квартала 2019 года составляет 1,4 млн клиентов. На MVNO банков приходится более половины абонентов виртуальных операторов, запущенных на инфраструктуре Tele2, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Общее число клиентов банковских виртуальных операторов за 2019 год выросло в три раза и достигло 1,385 млн. При этом абоненты «Тинькофф Мобайла», «СберМобайла» и «ВТБ Мобайла» составляют более половины от общей абонентской базы MVNO-партнеров Tele2. В целом на сети Tele2 работает свыше 20 виртуальных операторов. Вместе они обслуживают 2,6 млн клиентов.

Запуск виртуальных операторов позволяет коммерческим банкам развивать собственную экосистему услуг для своих клиентов: объединять финансовые и телеком-сервисы, связывать предложения услуг мобильной связи и программы лояльности банков, делать более привлекательными банковские продукты.

Последний запуск MVNO в банковском сегменте состоялся месяц назад – на сети Tele2 начал работать виртуальный оператор «ВТБ Мобайл». Запуски операторов «СберМобайл» и «Тинькофф Мобайл» состоялись в сентябре 2018 года и в декабре 2017 года соответственно.

Развитие MVNO-направления является стратегически важным для Tele2. За последние два года компания стала настоящей «фабрикой» MVNO, запустив собственную платформу MVNE (mobile virtual network enabler). Она позволяет быстро и с минимальными затратами реализовывать MVNO-проекты. Tele2 также внедрила платформу MVNA, благодаря которой виртуальных операторов могут создавать даже небольшие компании.

«Банковский сегмент рынка активно развивается, и с точки зрения логики и выгоды продукта это одно из самых перспективных направлений. Устойчивый набор клиентов банками отвечает на скепсис критиков MVNO-бизнеса. Запуск мобильных услуг позволяет банкам повысить гибкость, удобство и доступность финансовых сервисов. При запуске своих MVNO банки имеют очевидное преимущество в виде хорошо сформированной лояльной аудитории. Ведь клиенты обслуживаются в том банке, которому они привыкли доверять. Эта аудитория готова взять от своего банка больше и опробовать дополнительные сервисы, выгоду которых легко увидеть в бонусах кросс-предложений. В свою очередь, Tele2 продолжает инвестировать в технологическое развитие сети и инновации платформы MVNE, поэтому партнеры могут быть уверены в высоком качестве услуг мобильной связи», - рассказал директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2 Сергей Волков.

«В настоящее время в России активно развивается рынок MVNO. Совместно с Tele2 мы запустили собственного мобильного оператора «ВТБ Мобайл», одним из главных преимуществ которого является бесплатная мобильная связь для активных клиентов банка. Сегодня наши SIM-карты уже доступны в Москве, совсем скоро мобильный оператор заработает в Санкт-Петербурге, а в следующем году – в других городах России. Уверен, что дальнейшее сотрудничество с надежным партнером Tele2 обеспечит высокое качество связи и позволит нам найти новые возможности для развития "ВТБ Мобайл», - отметил генеральный директор «ВТБ Мобайла» Максим Шарков.

«Главная задача «Тинькофф» в телекоме – делать клиентов счастливыми. Поэтому мы бьемся не столько за долю рынка, сколько за лучший продукт на рынке. И менее чем за два года работы мы достигли отличных результатов: провели региональную экспансию и вышли в более 60 регионов, набрали большую базу абонентов по всей стране, которые ценят наши преимущества. Клиенты нас выбирают за лучший клиентский сервис, которым славится «Тинькофф» (по версии рейтинга мобильных операторов «Банки.ру»); одно из лучших роуминговых предложений на рынке с целым набором индивидуальных опций и без скрытых непонятных списаний; сбалансированный тарифный конструктор для связи внутри страны; гиперудобное мобильное приложение, отмеченное как пользователями, так и Роскачеством. За это время мы запустили тесную интеграцию с банковскими услугами – получать голосовую связь можно за траты по карте, стали партнерами с лучшими музыкальными и видеосервисами и т. д. Наша ближайшая цель – миллион счастливых абонентов», - сообщил генеральный директор «Тинькофф Мобайла» Георгий Чесаков.

«За время работы мы вышли более, чем в 50 регионов, и продолжаем региональную экспансию, запустили продукты для B2B- и B2C-клиентов, которые бесшовно интегрированы с банковскими услугами. Например, стать нашим абонентом можно в любом отделении «Сбербанка» либо онлайн, заказав SIM-карту на нашем сайте, либо через мобильное приложение «Сбербанк-онлайн», там же удобно отслеживать свой баланс, а оплачивать услуги связи бонусами программы «Спасибо от Сбербанка». В своем развитии мы опираемся на потребности клиента, которые все чаще используют мессенджеры, поэтому включили их безлимитное использование не только в РФ, но и в наиболее популярных странах мира на всех тарифах», - добавил генеральный директор «Сбербанк-Телеком» Руслан Гурджиян.