Как регион пережил ураган: ПАИ-live с замначальника ГУ МЧС по Псковской области
29 октября гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал заместитель начальника ГУ МЧС по Псковской области по антикризисному управлению Артур Бугаев. В редакции Псковского агентства информации он оценил последствия урагана, который прошел на территории региона 27 октября. Гость эфира заявил, что такого ветра в Пскове метеослужбы давно не наблюдали, объяснил, почему не все жители региона получили предупреждающие SMS и рассказал, как действовать в случае, если ваше имущество было повреждено стихией.