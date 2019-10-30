Что смотреть в кино: новый «Терминатор» и «Верность», а на Netflix - Тимоти Шаламе в роли Генриха V

16:23, 30 октября 2019, ПАИ

Каждую неделю Муслим Камалов разгребает новинки кинопроката, а также мониторит премьеры крупных стриминговых сервисов и отбирает всего несколько картин, заслуживающих, по его мнению, наибольшего внимания. На этой неделе стоит посмотреть: еще одна часть «Терминатора», теперь от Тима Миллера, продолжающая оригинальную дилогию; «Верность» - новая картина Нигины Сайфуллаевой; и главная премьера на Netflix – «Король» с Тимоти Шаламе и Робертом Паттинсоном.

«Терминатор: Темные судьбы»/ Terminator: Dark Fate

В это сложно поверить, но это уже шестой (!) фильм о самых известных враждебных киборгах, которым пытается противостоять человечество в прошлом, настоящем и будущем. Режиссером в этот раз выступил Тим Миллер, прославившийся после постановки «Дэдпула». За новой частью франшизы в качестве продюсера присматривает и сам Джеймс Кэмерон.

Фильм Миллера игнорирует целых три части, которые были сняты после оригинальных лент 84-го и 91-го и продолжает рассказ о Саре Коннор, ставшей теперь охотником за головами. Эта серия, судя по всему, по гендеру будет перевешивать более в женскую сторону: Джон Коннор куда-то исчез, вместо него теперь необходимо оберегать некую Дани Рамос – для того, чтобы ее уберечь на голову героям из будущего сваливается усовершенствованная девушка-киборг. И, естественно, им противостоит практически неубиваемый терминатор-мужчина, что-то вроде T-1000 только версии 2019 года – черный и густой, словно Веном, внутри неизменный классический скелет, но тоже в режиме dark mode.

Поскольку это прямое продолжение «Судного дня», то к своим ролям вернулись уже весьма постаревшие Линда Хэмилтон и Арнольд Шварценеггер. К последнему, правда, есть пара вопросов и, скорее всего, главная интрига фильма заключается в том, как T-800 остался жив после погружения в раскаленный металл.

В прокате с 31 октября.

«Верность»

Новая и небольшая картина Нигины Сайфуллаевой («Как меня зовут», сериал «Деффчонки»), драма, полная ревности, обид, измен, этой самой верности и, естественно, секса. По сюжету, акушер-гинеколог Елена (Евгения Громова) подозревает супруга, актера провинциального драмтеатра Сергея (Александр Паль) в измене. Но вместо того, чтобы устроить мужу «домашние спектакли» и все в итоге выяснить, Елена решает сама пойти по скользкой дорожке: она начинает изменять Сергею.

«Верность» - всего третья большая работа Нигины Сайфуллаевой, с которой она участвовала в конкурсе «Кинотавра» этого года. Фильм был награжден специальным дипломом жюри.

В прокате с 31 октября.

«Король»/ The King

Режиссер Дэвид Мишо снял для Netflix исторический блокбастер о молодом английском короле Генрихе V, а сыграл его Тимоти Шаламе – стремительно набирающий обороты в киноиндустрии и уже любимый всеми подростками актер.

В основе фильма - исторические хроники Уильяма Шекспира о короле Генрихе IV и V, сценарий же написал английский актер Джоэл Эдгертон вместе с режиссером. Картина рассказывает о восхождении на трон Генриха V в подростковом возрасте во время Столетней войны. Бонус фильма - Роберт Паттинсон в образе белокурого французского дофина Людовика.

Фильм участвовал во внеконкурсной программе 76-го Венецианского кинофестиваля, а потом вышел в ограниченный прокат в США. Теперь же, с 1 ноября, ленту можно будет посмотреть на Netflix.