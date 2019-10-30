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Они еще листву не убрали, а тут снег: Псковичи оценили работу коммунальщиков (ВИДЕО)
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Общество

Они еще листву не убрали, а тут снег: Псковичи оценили работу коммунальщиков (ВИДЕО)

Мнения участников видеоопроса ПАИ о качестве уборки улиц Пскова после первого снегопада разделились. Часть опрошенных уверенно заявляет, что на улицах города не было вообще никакой снегоуборочной техники, большинство же напротив, уверено, что снег коммунальные службы ликвидировали оперативно. А кто-то считает, что белоснежные шапки на ветках и блестящие в свете фонарей льдинки лишь украшают город.

Как работу коммунальных служб после первого снегопада оцениваете вы?

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