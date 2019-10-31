Круглосуточный магазин в Пскове изменил режим работы после вмешательства прокуратуры

09:41, 31 октября 2019, ПАИ

Круглосуточный магазин «Респект», расположенный на первом этаже многоквартирного дома № 4 на улице Яна Фабрициуса в Пскове, изменил режим работы после прокурорской проверки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, такой режим работы ухудшает условия проживания жильцов.

Законодательством не допускается размещение магазинов с режимом работы после 23 часов в подвальном, цокольном, на первом и втором этажах жилого здания.

Прокуратура Пскова по итогам проверки соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства внесла в адрес директора магазина представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

В настоящее время нарушения устранены, режим работы магазина изменён – определён график работы с 8:00 до 23:00.