С 12 ноября изменится расписание пригородного автобуса по маршруту «Псков - Крупп»

15:26, 31 октября 2019, ПАИ

С 12 ноября изменится расписание пригородного автобуса №130 по маршруту «Псков - Крупп». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Поменяется, в частности, время отправления первого рейса в рабочие дни. С 12 ноября от площади Ленина автобус будет отъезжать на в 6:00, а в 5:40. Изменения связаны с тем, что рейсом из Круппа автобус будет заезжать в деревню Тупы Псковского района.

С расписанием движения можно ознакомиться здесь.