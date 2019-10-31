Проезд в автобусах Пскова подорожает

11:26, 31 октября 2019, ПАИ

Стоимость проезда в автобусах Пскова планируется повысить. Об этом в своем докладе 31 октября в Псковском областном Собрании депутатов сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Ёлкин, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Бориса Ёлкина, введённый с ноября 2018 года тариф в размере 25 рублей несколько изменил ситуацию, но существенно не повлиял на положение автотранспортных предприятий. «В настоящее время принято решение об увеличении стоимости тарифа в некоторых районах до 22 рублей», - рассказал председатель комитета.

Борис Ёлкин отметил, что существующая стоимость проезда не предусматривает финансовое развитие предприятий, поскольку дефицит оборотных средств препятствует регулярному обновлению парка. К тому же он обратил внимание, что стоимость топлива, запасных частей, заработная плата водителей и кондукторов находится на уровне всех регионов Северо-Запада. В условиях дефицитности областного бюджета, а также недопоступления доходных источников, увеличение субсидирования не представляется возможным.

«На сегодняшний день лимиты субсидий на обеспечение затрат по регулируемым межмуниципальным маршрутам позволяют погасить перевозчикам лишь 61% фактических затрат, а по муниципальным маршрутам 29%. В 2019 году по сравнению с 2018 годом структура прибыльных и убыточных маршрутов по Пскову существенно не изменилась. Процент прибыльных маршрутов составляет более 30% от общего количества маршрутов», - подытожил Борис Ёлкин.

В пояснительной записке к парламентскому часу указано, что в Пскове предлагается повысить стоимость проезда до 27 рублей. сроки введения нового тарифа не указаны. Это позволит получить транспортному предприятию дополнительно около 2 млн рублей в месяц.