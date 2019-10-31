Как я встретил киберняшу: стоит ли смотреть «Терминатор: Темные судьбы» от Тима Миллера

19:32, 31 октября 2019, ПАИ

В прокат вышла картина «Терминатор: Темные судьбы» - прямое продолжение оригинальной культовой франшизы Джеймса Кэмерона, поставить которую решился Тим Миллер - режиссер «Дэдпула». К своим прежним ролям вернулись Линда Хэмилтон и Арнольд Шварценеггер. Чем фильм Кэмерона и Миллера может впечатлить и чем он отличается от предыдущих лент франшизы, выяснил Муслим Камалов.

Предотвратившие Судный день и спасшие 3 миллиарда человек Сара Коннор (Линда Хэмилтон) и ее ценный сын Джон все же не смогли успешно и без последствий залечь на дно: в 97-м их выслеживает еще один образец Т-800 и все-таки завершает миссию - хладнокровно расстреливает будущего лидера сопротивления в упор, тихонечко разворачивается и уходит, оставив Сару горевать всю оставшуюся жизнь.

Уже в наше время где-то в глубинах Мехико посреди моста образуется знакомый голубоватый энергетический шар: из будущего прибывает Грэйс (Маккензи Дэвис) - модернизированный человек, даже не полукиборг, как она сама потом выразится, а просто с «примочками». Девушке поручено найти и уберечь некую Дани Рамос (Наталия Рейес) - именно она теперь возглавит Сопротивление в будущем и поведет всех в атаку против терминаторов. Защищать девушку любой ценой необходимо от инновационной модели киборга - Rev-9: что-то вроде смеси густой нефти и нанороботов, служащая оболочкой для суперпрочного металлического скелета - тоже в нынче модном черном цвете.

Забавная выходит история: в свое время сэр Ридли Скотт (будучи уже слегка безумным дедулей на грани маразма), обозлившись на безобидных режиссеров-ремесленников за то, что они посмели «осквернить» «Чужого» чередой нескончаемых, странных (в редких случаях - неплохих) сиквелов, пошел и лично сделал предысторию о ксеноморфах, а потом, опять же в качестве режиссера, снял и еще один фильм франшизы, показав всем вокруг, как надо. Похожая ситуация теперь происходит и с Джеймсом Кэмероном (кстати, он также был среди тех, кто снимал продолжения «Чужого»). Двумя крайне коммерчески успешными «Терминаторами» дело, как мы знаем, не закончилось, и дилогия молниеносно выросла в огромную франшизу, в итоге после 91-го вышло еще три фильма: «Восстание машин» - более-менее сносно, «Да придет спаситель» - уже на грани безобразия и «Генезис» - что называется, «не смотри, если хочешь жить». Все эти картины не то, чтобы были официальными продолжениями оригинала, сколько лишь откровенно паразитировали на нем, насаживая на этот костяк свои по большей части бредовые, чем гениальные, фантазии того, как могла бы развиваться эта история. Теперь же к проекту возвращается сам Кэмерон - да, именно тот человек, который когда-то заявил, что «Терминатор» для него окончательно завершился на втором фильме и больше он к нему не вернется, - и пишет сценарий вместе с целой армией авторов (еще шесть!) и, ко всему прочему, продюсирует фильм. Но «Темные судьбы» не просто «очередная часть из серии», еще одна попытка перезапуска или вовсе ремейк, а действительно, официальное, прямое продолжение «Судного дня». «По канону!» - скажут фанаты. «Easy money!» - процитирует Кэмерон Джона Коннора.

При этом «Темные судьбы», которые якобы претендуют на оригинальность, построены как любой другой фильм франшизы, структура неизменна, кажется, с 84-го и теперь без особого труда предугадывается с начальных сцен: появляются добрый и злой киборги - драка - погоня (и заодно знакомство) - разговоры о судьбе мира - перестрелка - погоня - снова незаменимая болтовня о выживании человечества и личностных травмах - сумбурная финальная битва. Вся эта изрядно поднадоевшая и кочующая из фильма в фильм, шаблонная жанровая канитель утомляет уже к завершению первой трети картины, заслуга тому - невыдающиеся, мягко говоря, три части, вышедшие задолго до того, как Кэмерон решился выкупить права, проигнорировать все предыдущие ленты и продолжить кибербанкет, - именно они и приучили зрителей к подобной дурковатой структуре.

Заранее зная все заготовленные и, давайте признаем, не такие уж гениальные повороты сюжета, остается наблюдать за новыми персонажами. «Терминатора» в 2019 году необходимо было слегка «переформатировать» под современность, поэтому все центральные герои теперь - естественно, сильные и независимые женщины, причем еще и в разных возрастах: Саре Коннор, кажется, уже за 70, её любимое занятие теперь - напиваться, охотиться на терминаторов (об их появлении ей сообщают по смс) и кидаться фразой «I’ll be back»; Рамос - пока еще совсем юная, обычная мексиканка, которой впоследствии предстоит поднять восстание и повести за собой человечество войной на киборгов - фемповестка, что поделать; ну а прилетевшая из будущего защитница Грэйс (слегка к 30) - выросла из хилой девочки с улицы в бравого пехотинца Сопротивления, а стоило только попросить и вот она уже идеальная машина для убийств с целым микрореактором в груди. Исполнившая её роль Маккензи Дэвис - действительно отличная находка на замену бездушным роботам на стороне добра: прекрасная Дэвис органична в этом образе - идеальное сочетание брутальности и обаяния - в общем нужно приготовиться к тому, что от этой голубоглазой киберняши вряд ли получится оторвать взгляд.

Продолжая оригинальную дилогию «Терминатора» Кэмерон совместно с режиссером Тимом Миллером, почерк которого здесь будет, конечно, трудно опознать за толстым слоем пафоса и продюсерского диктата, не привносят в новый фильм чего-то и правда свежего. Начиная со структуры, сюжета, «той самой» музыки и заканчивая экшн-сценами - все бессовестно вытянуто из прошлого, нового в этом фильме (не считая персонажей) - ровно ноль. Здесь отчетливо просматривается лишь спекуляция, опять же, ностальгией, где именно из «Судного дня», иногда и вовсе покадрово, копируются целые сцены: для кого эти, опять же, бесконечные погони на грузовиках, стрельба из автомата третьей рукой из разбитого окна вертолета, проходка современного «жидкого металла» сквозь огонь, реконструкция культовой начальной атаки терминаторов в будущем и назойливые крупные планы человеческих черепов вплоть до песни «Guitars, Cadillacs» кантри-певца Дуайта Йоакама из бара? Чем фильм Миллера и Кэмерона, так яростно отменяющий все предыдущие ленты, отличается от них, какой оригинальностью в таком случае он может похвастаться? Ответ напрашивается только отрицательный.

Единственным светлым пятном этого совершенно необязательного к просмотру банального боевика станет появление Арнольда Шварценеггера в роли Т-800, который ликвидировал в самом начале Джона Коннора. Он по большей части исправит плачевную ситуацию, сбросив градус пафоса до необходимого минимального показателя и заставит вас пару раз посмеяться. Абсурдность, а иногда и вовсе неуместная комичность персонажа Шварценеггера заключается в том, что Т-800, оказывается, после выполнения миссии способен жить обыденной жизнью и даже развиваться, в этом случае - в лучшую сторону. Поэтому и Т-800 теперь зовут Карлом, живет он с женой и её сыном (!) в избушке в лесу, занимаясь при этом производством штор, Карл! Стоит признать: Кэмерон, конечно, искусно пользуется собственными наработками из «Судного дня», но, кажется, уже откровенно перегибает палку, отчего фильм скатывается в какую-то позорную пародию.

«Темные судьбы», пожалуй, закрыв глаза на измученные диалоги («Втяни в это дело 100 копов - получишь 100 мёртвых копов»), переснятые в сотый раз «культовые» сцены и эпизоды, а также худо-бедно выстроенный фансервис, в принципе, можно засчитать за адекватный сиквел оригинала 91-го. Фильм, по большому счету, как блокбастер вытягивает одна крайне зрелищная, изобретательно поставленная и отлично снятая оператором Кеном Сенгом сцена в огромном самолете, но, к сожалению, тянет вниз все остальное - невыразительное, вторичное и посредственное. Остается только надеяться, что Кэмерон (который обещал нам гору «Аватаров») на этот раз успокоил свою авторскую душу и терминатору больше не придется возвращаться.