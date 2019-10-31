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Общество

Как не купить поддельное масло: ПАИ-live с Дмитрием Ширяевым

С 1 ноября инспекторам Россельхознадзора будет легче выявлять поддельные молочные продукты на прилавках Псковской области. Питьевое молоко, кефир, сметана, йогурты и так далее попадают под действие системы электронной ветеринарной сертификации «Меркурий».

Во время видеотрансляции из ПАИ Дмитрий Ширяев объяснил, как псевдосметана и псевдомасло попадают в магазины, что делает Россельхознадзор, чтобы своевременно выявлять фальсификат, а также подтвердил случаи выявления африканской чумы свиней в соседних регионах и назвал район Псковской области, который считается неблагоприятным по распространению АЧС.

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