Как не купить поддельное масло: ПАИ-live с Дмитрием Ширяевым

18:22, 31 октября 2019, ПАИ

С 1 ноября инспекторам Россельхознадзора будет легче выявлять поддельные молочные продукты на прилавках Псковской области. Питьевое молоко, кефир, сметана, йогурты и так далее попадают под действие системы электронной ветеринарной сертификации «Меркурий».

Во время видеотрансляции из ПАИ Дмитрий Ширяев объяснил, как псевдосметана и псевдомасло попадают в магазины, что делает Россельхознадзор, чтобы своевременно выявлять фальсификат, а также подтвердил случаи выявления африканской чумы свиней в соседних регионах и назвал район Псковской области, который считается неблагоприятным по распространению АЧС.