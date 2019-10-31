Россельхознадзор: Псковские производители молочных продуктов не попадались на фальсификате

17:43, 31 октября 2019, ПАИ

«Псковские производители молочных продуктов не попадались на фальсификате», - сообщил в эфире ПАИ-live заместитель начальника отдела внутреннего ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Дмитрий Ширяев.

При этом он пояснил, что речь идёт об официальных производителях, но есть фирмы-однодневки, которых не найти. «Они выпускают продукцию и исчезают. Вот с этим бороться сложнее всего, это достаточно проблемный вопрос, но мы стараемся эти вопросы решать, в том числе с помощью системы «Меркурий», - добавил Дмитрий Ширяев.

По словам эксперта, система помогает определить, какую выработку даёт завод, что производит. «Мы понимаем, сколько примерно производит предприятие. Или вот, например, предприятие выпускает молоко стабильно, а потом вдруг сливочное масло. У нас сразу вопрос, а из чего это сливочное масло», - уточнил Дмитрий Ширяев.

Он также отметил, что совсем не против использования в производстве сухого молока, «если только это не фальсификат».