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Россельхознадзор: Псковские производители молочных продуктов не попадались на фальсификате

«Псковские производители молочных продуктов не попадались на фальсификате», - сообщил в эфире ПАИ-live заместитель начальника отдела внутреннего ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Дмитрий Ширяев.

При этом он пояснил, что речь идёт об официальных производителях, но есть фирмы-однодневки, которых не найти. «Они выпускают продукцию и исчезают. Вот с этим бороться сложнее всего, это достаточно проблемный вопрос, но мы стараемся эти вопросы решать, в том числе с помощью системы «Меркурий», - добавил Дмитрий Ширяев.

По словам эксперта, система помогает определить, какую выработку даёт завод, что производит. «Мы понимаем, сколько примерно производит предприятие. Или вот, например, предприятие выпускает молоко стабильно, а потом вдруг сливочное масло. У нас сразу вопрос, а из чего это сливочное масло», - уточнил Дмитрий Ширяев.

Он также отметил, что совсем не против использования в производстве сухого молока, «если только это не фальсификат». 

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