0
18:22
Как не купить поддельное масло: ПАИ-live с Дмитрием Ширяевым
17:53
Великолукский детский хирург претендует на премию «Народное признание – 2019»
16:09
Псковские депутаты поддержали инициативу по снижению административной нагрузки на учителей
15:48
Размер взноса на капремонт на 2020 год утверждён в Псковской области
15:01
Начался ПАИ-live о борьбе с некачественными молочными продуктами (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
14:36
Михаил Ведерников потребовал оперативно восстановить энергоснабжение в пострадавших от ветра населённых пунктах
13:26
Утверждён гимн Псковской области
Еще новости
Общество

Великолукский детский хирург претендует на премию «Народное признание – 2019»

Лариса Портянко

Детский хирург Лариса Портянко из Великих Лук претендует на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание - 2019» в номинации «Призвание». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислала выпускающий редактор газеты «Великолукская Правда. Новости» Арминэ Абрамян.

«Лариса Портянко служит великолукскому здравоохранению и, прежде всего, своим маленьким и юным пациентам почти полвека, — рассказала Арминэ Абрамян. — Она не только обладатель знака «Отличник здравоохранения Российской Федерации», но и Почетный гражданин города Великие Луки. Эти звания – свидетельства её самозабвенного – до полной самоотдачи – труда, преданности сделанному когда-то выбору, верности призванию, а также свидетельства любви и уважения коллег, на чьих глазах профессиональный талант Ларисы Портянко

«Лариса Петровна всегда требовательна к себе и окружающим. Она умеет помочь вовремя и без суеты», – так характеризуют Ларису Портянко коллеги.

«Родители детей, которых оперировала, а иногда просто спасала Лариса Портянко, до сих пор помнят её бескорыстное служение, узнают её, встречая на улицах города, и с благодарностью во взгляде говорят ей: «Здравствуйте!», — добавила Арминэ Абрамян.

Премия «Народное признание» вручается с 2010 года. В этом году она присуждается в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018». Подробнее о номинациях и правилах участия -  здесь>>>

Претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой, главное, чтобы претендент имел непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. В письмо следует вложить фотографию претендента на награду. Бланк заявки можно скачать здесь>>>

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Народное признание - 2019
Два сотрудника середкинской исправительной колонии поборются за премию «Народное признание - 2019» Сообщество онкологических пациентов «Помощь рядом. Псков» претендует на премию «Народное признание - 2019» Деревенские YouTube-блогеры номинированы на «Народное признание-2019» Первый картинг-клуб сети PitStop в Пскове претендует на премию «Народное признание – 2019» Врач псковской детской больницы претендует на «Народное признание» Компания «Коко» стала ещё одним кандидатом на «Народное признание» в номинации «Открытие» За помощь полиции в задержании пьяного водителя псковский учащийся номинирован на «Народное признание» Блогер из Пустошки претендует на премию «Народное признание – 2019» Команда проекта «Модная революция» выдвинута на «Народное признание» Псковский гребец поборется за «Народное признание» в номинации «Рекорд»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Как не купить поддельное масло: ПАИ-live с Дмитрием Ширяевым
31 октября 2019
Как не купить поддельное масло: ПАИ-live с Дмитрием Ширяевым
Великолукский детский хирург претендует на премию «Народное признание – 2019»
31 октября 2019
Великолукский детский хирург претендует на премию «Народное признание – 2019»
Псковские депутаты поддержали инициативу по снижению административной нагрузки на учителей
31 октября 2019
Псковские депутаты поддержали инициативу по снижению административной нагрузки на учителей
Размер взноса на капремонт на 2020 год утверждён в Псковской области
31 октября 2019
Размер взноса на капремонт на 2020 год утверждён в Псковской области 1
Начался ПАИ-live о борьбе с некачественными молочными продуктами (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
31 октября 2019
Начался ПАИ-live о борьбе с некачественными молочными продуктами (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Михаил Ведерников потребовал оперативно восстановить энергоснабжение в пострадавших от ветра населённых пунктах
31 октября 2019
Михаил Ведерников потребовал оперативно восстановить энергоснабжение в пострадавших от ветра населённых пунктах
Утверждён гимн Псковской области
31 октября 2019
Утверждён гимн Псковской области
Число занимающихся спортом пожилых людей намерены увеличить в Псковской области
31 октября 2019
Число занимающихся спортом пожилых людей намерены увеличить в Псковской области

Идет загрузка...