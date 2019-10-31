Великолукский детский хирург претендует на премию «Народное признание – 2019»

17:53, 31 октября 2019, ПАИ

Детский хирург Лариса Портянко из Великих Лук претендует на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание - 2019» в номинации «Призвание». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислала выпускающий редактор газеты «Великолукская Правда. Новости» Арминэ Абрамян.

«Лариса Портянко служит великолукскому здравоохранению и, прежде всего, своим маленьким и юным пациентам почти полвека, — рассказала Арминэ Абрамян. — Она не только обладатель знака «Отличник здравоохранения Российской Федерации», но и Почетный гражданин города Великие Луки. Эти звания – свидетельства её самозабвенного – до полной самоотдачи – труда, преданности сделанному когда-то выбору, верности призванию, а также свидетельства любви и уважения коллег, на чьих глазах профессиональный талант Ларисы Портянко

«Лариса Петровна всегда требовательна к себе и окружающим. Она умеет помочь вовремя и без суеты», – так характеризуют Ларису Портянко коллеги.

«Родители детей, которых оперировала, а иногда просто спасала Лариса Портянко, до сих пор помнят её бескорыстное служение, узнают её, встречая на улицах города, и с благодарностью во взгляде говорят ей: «Здравствуйте!», — добавила Арминэ Абрамян.

Премия «Народное признание» вручается с 2010 года. В этом году она присуждается в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018». Подробнее о номинациях и правилах участия - здесь>>>

Претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой, главное, чтобы претендент имел непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. В письмо следует вложить фотографию претендента на награду. Бланк заявки можно скачать здесь>>>