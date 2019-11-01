Порядка 1200 жителей Псковской области написали этнографический диктант

16:53, 01 ноября 2019, ПАИ

Порядка 1200 жителей Псковской области написали Большой этнографический диктант, который прошел в России 1 ноября и был приурочен ко Дню народного единства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В этом году к международной просветительской акции в Псковской области присоединились рекордное число участников. В 2016 году в акции приняли участие порядка 150 жителей региона, в 2018-м — почти 600.

В 2019 году диктант можно было написать на 30 площадках: шесть располагались в Пскове, три — в Великих Луках, остальные – в муниципальных образованиях. Участникам диктанта предстояло ответить на 30 вопросов. 20 из них были общими для всех регионов, 10 - региональными, уникальными для каждого субъекта. На написание диктанта отводилось 45 минут.

Верные ответы на задания появятся на сайте диктанта 10 ноября, а индивидуальные результаты будут опубликованы 12 декабря. Максимально за выполнение всех заданий можно получить 100 баллов.

Акция направлена на содействие укреплению общегражданского единства и этнокультурного развития народов РФ. Участники получают возможность оценить свои знания о народах, проживающих в стране.

В этом году этнографическая акция прошла в четвертый раз. В 2018 году в ней приняли участие 392 тыс. человек, они писали диктант на более чем 4,5 тыс. площадках в России и за рубежом.

В честь Дня народного единства в Псковской области состоятся порядка 300 мероприятий. Официальный хэштег праздника — #мыедины. Программа дня народного единства здесь >>>