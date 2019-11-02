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Общество

Фермер из Печорского района номинирована на «Народное признание-2019»

Фермер из Печорского района Оксана Кузьмина претендует на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание - 2019» в номинации «Призвание». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислала редакция газеты «Псковская правда».

В заявке отмечено, что еще три года назад Оксана Кузьмина не знала, с какой стороны подойти к корове, а теперь она с легкостью управляется с доильным аппаратом, умеет принимать роды, в Италии училась варить сыр, а в Печорском районе осваивает непростую науку осеменения и селекции животных.

Оксана Кузьмина - псковичка, по образованию финансист. Выйдя замуж, она купила с супругом хутор, который они сначала использовали для отдыха. Но сейчас на хуторе у Кузьминых двенадцать коров, восемь телят, лошадь, поросенок, две козы, гуси, утки и кролики. Семья живет за счет производства молочных продуктов. Иногда принимают туристов.

Премия «Народное признание» вручается с 2010 года. В этом году она присуждается в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018». Подробнее о номинациях и правилах участия -  здесь>>>

Претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой, главное, чтобы претендент имел непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. В письмо следует вложить фотографию претендента на награду. Бланк заявки можно скачать здесь>>>

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