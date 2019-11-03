Мастер-класс по воркауту провели для псковских педагогов

09:33, 03 ноября 2019, ПАИ

Мастер-класс по воркауту для учителей по физической культуре провели в Пскове представители спортивного движения Street Workout, сообщил Псковскому агентству информации лидер регионального воркаут-движения Виталий Дидыч.

Мероприятие состоялось в средней общеобразовательной школе № 9 имени А. С. Пушкина. Виталий Дидыч рассказал педагогам о том, что воркаут – это адекватная пропаганда здорового образа жизни и спортивной культуры, реальная альтернатива пагубным увлечениям и вредным привычкам, возможность сплотить поколения вокруг общего, полезного и здорового хобби.

Затем представитель спортивного движения Street Workout Андрей Цепков продемонстрировал присутствующим основные элементы воркаута и подчеркнул, что уличные тренировки хороши тем, что они доступны, а также воспитывают в человеке дисциплинированность и желание добиваться поставленных целей.

Учитель физической культуры в 9-й школе Жанна Егорова представила коллегам программу дополнительного образования по воркауту «9 -й ориентир», разработанную с учетом особенностей физического развития подростков при содействии псковского движения Street Workout.

По итогам мастер-класса всем участникам вручили именные сертификаты.