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День народного единства празднуют в Псковской области
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Общество

День народного единства празднуют в Псковской области

4 ноября в Псковской области отмечают День народного единства. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в этот день в регионе пройдёт ряд праздничных мероприятий.

В частности, в Пскове состоятся концерты в городском культурном центре («Мы живем в единстве дружном!») и Доме офицеров («Песня не знает границ). Псковский дом ремесел по случаю праздника организует конкурс национального костюма, участники которого будут состязаться в следующих номинациях: «Национальный костюм», «Аксессуары и украшения», «Этнографический костюм» и «Сценический костюм».

В Великих Луках в этот день на площади Ленина пройдет праздничный митинг «Мы — великая Россия! Мы — единая страна!» Затем состоится концерт «Родной земли многоголосье». Возле краеведческого музея представители войск специального назначения устроят показательные выступления.

В районных и сельских домах культуры пройдут концерты, познавательные и развлекательные программы для детей и взрослых, вечера отдыха, спортивные мероприятия, конкурсы. В образовательных учреждениях Псковской области проведут классные часы на тему Дня народного единства.

Впервые День народного единства отметили в России в 2005 году. Праздник был уставлен в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. С программой праздничных мероприятий в регионе можно ознакомиться здесь>>>

Официальный хештег Дня народного единства: #мыедины

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