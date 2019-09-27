Лицензия на реставрацию
Лицензия на реставрацию — это допуск к легальному выполнению работ определенного вида, который позволяет повысить престиж вашей организации и выйти на новый уровень экономической деятельности.
Какие выгоды получает ИП или компания от лицензии?
Оформив лицензию действующего образца, вы получаете следующие выгоды:
- Легализацию своей деятельности. Теперь вы можете выстраивать линию поведения с заказчиком так, чтобы соблюдались все требования относительно реставрационных работ, а также открыто давать гарантию качества оказываемых организацией услуг.
- Расширение возможностей. Без лицензии ваша компания может быть лишь субподрядчиком, а также выполнять те виды работ, которые к реставрации никакого отношения не имеют. Лицензирование открывает новые перспективы и выводит вашу организацию на следующий уровень.
- Возможность рекламной деятельности. Лицензия дает возможность заниматься реставрацией легально, поэтому вы вправе рекламировать свою компанию и получать самые выгодные предложения и контракты.
- Участие в тендерах. Контракт на выгодные сделки может подписывать лишь то юридическое или физическое лицо, которое имеет лицензию. Без лицензирования весь гонорар и выгодные предложения достанутся тому, кто имеет легальное право на реставрационные работы.
Реставрация относится к числу самых дорогих видов ремонта, поэтому вы быстро покроете расходы на приобретение лицензии. Как правило, затраты на нее окупаются в ближайшее время.
Как получить лицензию?
Процесс получения лицензии условно можно разделить на следующие этапы:
- Подготовка документации в соответствии с требованиями Минкультуры.
- Подача заявления на получение лицензии.
- Ожидание результатов в течение месяца.
Самый быстрый и эффективный способ получения лицензии — обратиться за помощью к специалистам. На странице https://www.rinfin.ru/licensing/licence_of_rosohrankultury АО «РИНФИН» вы найдете исчерпывающую информацию относительно того, когда лицензию нужно оформить «с нуля», а в каких случаях она нуждается в обязательном переоформлении.
Наши сотрудники помогут в кратчайшие сроки собрать требуемый пакет документов, выполнить все условия Министерства культуры, а также ответят на интересующие вас вопросы. Благодаря высокой квалификации персонала, практически все наши заказчики получают лицензию Минкультуры с первого раза.