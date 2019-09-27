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Лицензия на реставрацию

 

https://www.rinfin.ru/licensing/licence_of_rosohrankultury

Лицензия на реставрацию — это допуск к легальному выполнению работ определенного вида, который позволяет повысить престиж вашей организации и выйти на новый уровень экономической деятельности.

Какие выгоды получает ИП или компания от лицензии?

Оформив лицензию действующего образца, вы получаете следующие выгоды:

Реставрация относится к числу самых дорогих видов ремонта, поэтому вы быстро покроете расходы на приобретение лицензии. Как правило, затраты на нее окупаются в ближайшее время.

Как получить лицензию?

Процесс получения лицензии условно можно разделить на следующие этапы:

  1. Подготовка документации в соответствии с требованиями Минкультуры.
  2. Подача заявления на получение лицензии.
  3. Ожидание результатов в течение месяца.

Самый быстрый и эффективный способ получения лицензии — обратиться за помощью к специалистам. На странице https://www.rinfin.ru/licensing/licence_of_rosohrankultury АО «РИНФИН» вы найдете исчерпывающую информацию относительно того, когда лицензию нужно оформить «с нуля», а в каких случаях она нуждается в обязательном переоформлении.

Наши сотрудники помогут в кратчайшие сроки собрать требуемый пакет документов, выполнить все условия Министерства культуры, а также ответят на интересующие вас вопросы. Благодаря высокой квалификации персонала, практически все наши заказчики получают лицензию Минкультуры с первого раза.

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