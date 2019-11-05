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Общество

Волонтёры из псковского «Клуба добряков» выдвинуты на премию «Народное признание - 2019»

Фото из группы "ВКонтакте" "Добряки_Псков"

Волонтёры из псковского «Клуба добряков» будут бороться за Первую общественную премию Псковской области «Народное признание - 2019» в номинации «Инициатива». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислала псковичка Анна Коваленко.

«Клуб добряков» занимается автоволонтёрством, оказывает адресную помощь подопечным клуба - помощь в поиске лекарств и инвентаря, содействие в поиске аренды жилья на время лечения. Волонтёры организуют поздравления подопечных от анимационной команды, собираются «Коробку храбрости» для детей в больницах, проводят «Уроки доброты» в школах, досуговые мероприятия для мам особенных детей «День красоты», «Мамины Радости» и прочие благотворительные акции.

Клуб не проводит финансовые сборы, а помогает только делами. «Помогаем нуждающимся в трудной жизненной ситуации, сбором вещей и любой другой посильной помощью. Обращайтесь к нам, если вы оказались в трудной ситуации», - приглашают «Добряки».

Премия «Народное признание» вручается с 2010 года. В этом году она присуждается в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018». Подробнее о номинациях и правилах участия -  здесь>>>

Претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой, главное, чтобы кандидат имел непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. К письму необходимо прикрепить фотографию претендента на награду. Бланк заявки можно скачать здесь>>>

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