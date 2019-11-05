Псковская область пошла в число лучших субъектов РФ по реализации комплекса ГТО

18:06, 05 ноября 2019, ПАИ

Псковская область стала одним из лучших регионов России по реализации физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, такие данные озвучили на Всероссийском семинар-совещании по вопросам реализации ГТО.

Мероприятие прошло со 2 по 4 ноября на базе спортивного комплекса «Крымский» в Алуште. На церемонии открытия выступила заместитель министра спорта РФ Марина Томилова. «Мы занимаемся полезным и интересным делом. Всем предлагаю быть готовыми, что вскоре в Центры тестирования ГТО придут миллионы людей. Ведь мы все для этого делаем. Сейчас в государстве одно из стратегических направлений — создание условий для занятий физической культурой», — отметила она.

От Псковской области в семинаре-совещании приняли участие председатель комитета по спорту региона Иван Штылин и руководитель регионального оператора ГТО, директор Центра спортивной подготовки Андрей Сидоров.

На всероссийском мероприятии собрались более 140 специалистов из 80 регионов страны. Для них прошли заседания тематических сессий, на которых обсуждались вопросы тестирования инвалидов по нормативам комплекса ГТО, организации работы с электронной базой данных, Всероссийским порталом ГТО и подсистемой «Электронное судейство». Также шла речь о научно-методическом сопровождении и подготовке обновленных государственных требований к уровню физической подготовленности населения.

Параллельно на базе международного детского центра «Артек» в Крыму состоялся Всероссийский финал фестиваля ГТО. Честь Псковской области защищали восемь юных спортсменов из Пскова, Великих Лук, Порхова, Палкино и Невеля.

С момента внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 2014 году выдано уже около 3 млн знаков отличия.

Одним из приоритетных направлений работы властей Псковской области является развитие инфраструктуры для занятия спортом. В 2019 году в районах появились около 100 мини-площадок для воркаута, в двух муниципальных образованиях возведут физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа. В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» приобретены 10 комплектов спортивного оборудования для муниципальных центров тестирования ГТО стоимостью более 30 млн рублей.