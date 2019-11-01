Михаил Ведерников поручил оперативно восстановить размытую дождем дорогу в Дедовичском районе

20:55, 05 ноября 2019, ПАИ

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова предпринимается комплекс оперативных мероприятий по устранению аварийной ситуации на грунтовой дороге общего пользования «Шапинка — Мухарево» в Дедовичском районе, где из-за продолжительного и обильного дождя произошло разрушение земляного полотна и ограничена транспортная доступность к 6-ти населенным пунктам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Эксплуатирующей организацией «Псковавтодор» проводится комплекс мероприятий по организации круглосуточного дежурства на аварийном участке, информированию граждан о ее временном перекрытии, а также по проведению необходимых ремонтных работ.

«В настоящее время уже проработаны варианты ремонта поврежденного участка. Планируется, что уже завтра, при благоприятных погодных условиях, будет установлена новая водопропускная труба и восстановлено дорожное покрытие», — сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

С вопросами по организации дорожного движения на участке региональной автодороги граждане могут обращаться на телефон круглосуточной диспетчерской службы «Псковавтодора»: +7(8112) 29-88-08, +79113904039.