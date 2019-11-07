Последствия ливней для псковских дорог в прямом эфире оценит Борис Елкин

09:12, 07 ноября 2019, ПАИ

7 ноября в 11:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

Накануне в Пскове за пару дней выпала месячная норма осадков, несколько крупных дорог областного центра оказались затоплены и практически непригодными для движения. Участники видеоопроса ПАИ связали это с крупными ремонтами, при которых дорожники демонтировали ливневую канализацию или частично разобрали ее.

В прямом эфире Борис Елкин оценит последствия ливней для дорожного хозяйства региона, расскажет о перспективах реконструкции псковских улиц, прокомментирует смену руководства в «Псковпассажиравтотрансе» и грядущее подорожание проезда в городских автобусах. Вопросы руководителю комитета по транспорту и дорожному хозяйству можно оставить на странице ПАИ-live.