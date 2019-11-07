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Общество

Порхов после ливней: Утки во дворах, подтопленные дома и размытые дороги

Фото Татьяны Ловыгиной

Ночью 7 ноября река Шелонь в Порхове разлилась, вода подобралась к жилым домам, расположенным на берегу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили местные жители.

На улице Береговой вода поднялась до калиток жилых домов, местами просочилась в подвалы до уровня фундаментов. Местные жители добавили, что обычно так происходит во время весеннего половодья, осенью такой ситуации прежде не было.

На соседних улицах из-за сильных дождей затопило огороды. На улице Пушкина возле одного из домовладений плавают утки.

Порховичи также добавили, что возле городской крепости, где начались реставрационные работы, Шелонь разлилась до крепостных стен. Вагончики рабочих оказались в воде.

Возле городской крепости. Фото Ольги Ловыгиной

В группе «Подслушано в Порхове» в соцсети «ВКонтакте» сообщают о том, что в деревне Гнилицы размыло дорогу через реку Борынку. По словам местных жителей, это была единственная связь с Порховом. «Мостик старый и сгнил. На лодке через Шелонь опасно. Паводок такой, что весной давно не видели», - написали жители деревни.

Фото из группы «Подслушано в Порхове» в соцсети «ВКонтакте»

В администрации Порховского района жителей муниципалитета предупредили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями и сбросом воды Дедовичской ГРЭС возможен подъём воды в реках Шелонь, Череха, Лиственка, Дубенка, Петенка, Уза. «В настоящее время коммунальными службами района принимаются все возможные меры по ликвидации последствий проливных дождей», - заверили в администрации.

Глава Порховского района Виктор Степанов заявил корреспонденту ПАИ, что никаких существенных разрушений в результате разгула стихии нет.

Накануне поступило сообщение о том, что 7 ноября с 0:00 до 7:00 ожидается повышение уровня воды до неблагоприятных значений в реке Шелонь в районе Порхова. Однако вода стала прибывать еще 6 ноября.

В соцсетях люди сообщают о том, что дороги в соседнем Дновском районе также оказались под водой, в деревне Искра люди переправляются на лодке.

Сильный дождь начался в Псковской области 3 ноября. Через три дня он закончился в северной части региона, в южной продолжался еще некоторое время, но позже стих. В Пскове из-за дождя некоторые улицы оказались подтоплены, разлилась река Пскова.

Жители города жаловались на работу ливневой канализации. 46,2% участников опроса ПАИ не поверили в то, что в Пскове функционирует ливневая канализация.

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