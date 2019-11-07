Глава администрации Пскова дал оценку уборке города

11:12, 07 ноября 2019, ПАИ

Глава администрации Пскова Александр Братчиков на встрече с журналистами 7 ноября дал оценку качеству уборки улиц и парков города осенью текущего года. Он подчеркнул, что на данный момент листвы в парках и скверах нет, все своевременно убрано. «Разово же убрать весь город невозможно - на это нужно время», - цитирует градоначальника корреспондент Псковского агентства информации.

Он уточнил, что сроки контрактов по уборке города на 2019 год истекают, впереди заключение контрактов на два года.

По словам Александра Братчикова, особое внимание будет уделяться прочистке ливневых колодцев. Это необходимо для того, чтобы не допускать в период сильных дождей подтопления улиц. Между тем значительную проблему в данном вопросе создают кражи крышек люков колодцев ливневой канализации — на данный момент украдены более 100 таких крышек. Это приводит к засорению сетей.

Александр Братчиков добавил, что соответствующие заявки направлены в УМВД, но причастные к исчезновению крышек не установлены, к ответстенности никто не привлечен.