Модульные автозаправки могут ввести в муниципалитетах Псковской области

11:34, 07 ноября 2019, ПАИ

В муниципалитетах Псковской области могут появиться модульные автозаправки на территории автостанций. Об этом заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в прямом эфире проекта ПАИ-live 7 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По мнению Бориса Елкина, такое нововведение позволит сократить пробег транспорта, отпускная цена топлива будет ниже, чем на стационарных пунктах АЗС. Первую планируется построить в Пскове.

Председатель комитета по транспорту заявил, что в районных центрах автостанции – это социальный объект, где «люди скрашивают свой досуг», а поэтому их ликвидация – это крайняя мера. Борис Елкин заверил, что комитет будет принимать все меры, чтобы существующие станции и дальше функционировали.

Борис Елкин также отметил, что вопрос привлечения инвесторов в Псковскую область очень важен, помимо доходной части предприятия «Псковпассажиравтотранса», это, как отметил председатель комитета, значительно улучшит качество сервиса.