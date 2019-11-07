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Общество

Ремонт улицы Пароменской в Пскове планируют завершить в ноябре

Ремонт улицы Пароменской в Пскове планируют завершить в ноябре, сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в ходе прямого эфира ПАИ-live.

По его словам, часть работ на дорогах города уже завершена. Если погодные условия будут благоприятными, в течение месяца закончат и другие объекты. «Не хотелось бы уходить в декабрь», - сказал Борис Елкин и добавил, что на улице Киселева сейчас укладывают бортовой камень.

Ремонт улиц Киселёва и Пароменской начался в октябре. Работы проводятся в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова». Улицу Киселева ремонтируют на участке от Рижского проспекта до Коммунальной, на Пароменской завершают ремонт, начатый ранее.

Стоимость работ составляет порядка 17 млн рублей. Рабочие меняют дорожное покрытие, устанавливают бортовой камень, ремонтируют разрушенные места тротуаров.  

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