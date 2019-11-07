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Общество

Борис Елкин: Из-за агрегаторов такси в Пскове процветает демпинг

Из-за агрегаторов такси в Пскове процветает демпинг, заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в ходе прямого эфира ПАИ-live.

«Для конечного потребителя это, конечно, благо. Но от этого страдает качество услуг, а самое главное – качество безопасности. На безопасности экономить нельзя ни автолюбителям, ни тем, кто пользуется услугами такси. Дороже жизни ничего нет», - отметил Борис Елкин.

Он добавил, что иногда стоит заплатить на 50 рублей больше, но получить качественную и безопасную услугу.

Также Борис Елкин сказал, что в Пскове есть проблема нелегальных перевозчиков, опять же, из-за большого количества интернет-агрегаторов. «Это проблема не только нашего региона», - подчеркнул он. Гость ПАИ-live заметил, что этим вопросом занимаются. Ведется работа, в том числе, по пресечению нарушений. Борис Елкин считает, что нужны изменения в федеральный закон о такси. Он выразил надежду, что новый документ вскоре появится, и регулирование деятельности такси станет проще и прозрачнее.

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